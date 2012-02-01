Напроти Кремля повісили банер «Путин, уходи» (фото)

На одному з будинків поряд з московським Кремлем невідомі вивісили банер з написом "Путин, уходи" на жовтому фоні, передає Лента.ру.

Фотографії банера одночасно у своїх твіттерах опублікували кореспондент "Эхо Москвы" Ірина ВОРОБЙОВА, а також фотографи Ілля ВАРЛАМОВ і Мітя АЛЕШКОВСЬКИЙ.

Банер з написом "Путин, уходи" розміщено поверх рекламного щита на будинку за адресою Софійська набережна, 34, буд. 1. Крім тексту, на ньому схематично зображено портрет лідера "Єдиної Росії" і прем`єр-міністра РФ В.ПУТІНА, який перекреслено хрест-навхрест.

У співтоваристві руху "Солідарність" зазначається, що банер у центрі Москви повісили активісти цього руху. Серед учасників акції був Ілля ЯШИН.

Як розповів опозиціонер "Газете.ру", площа банера становить 140 квадратних метрів. За його словами, це найбільше полотно в "протестній історії Росії". Він відзначив, що акція зайняла не більш як двадцять хвилин, і поліція приїхати не встигла.

UPD: Банер "Путин, уходи", вивішений напроти Кремля активістами руху "Солідарність", був знятий співробітниками поліції годину по тому.