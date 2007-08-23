Лукашенко обмежив в`їзд американських чиновників до Білорусі

Білорусь вводить візові обмеження відносно деяких категорій американських офіційних осіб у відповідь на "недружнє" рішення Державного департаменту США про розширення списку нев`їзних білоруських громадян в США. Про це заявила заступник начальника Управління інформації МЗС Білорусі Марія ВАНЬШИНА, передає Лента.ру.

За словами М.ВАНЬШИНОЇ, дії американської сторони "не сприяють досягненню взаєморозуміння і розвитку двосторонніх відносин". "В умовах негативних односторонніх дій американських властей Білорусь вимушена прийняти адекватні заходи", - відзначила вона. Для яких категорій американських чиновників буде обмежений в`їзд на територію Білорусі, М.ВАНЬШИНА не пояснила.

При цьому вона підкреслила, що "заходи Білорусі у відповідь жодним чином не відіб`ються на людських контактах між білоруськими і американськими громадянами".

МЗС Білорусі "у порядку прикладу для американських колег в односторонньому порядку спрощує оформлення білоруських віз для громадян США, що в`їжджають з гостьовими і діловими цілями", додала представник зовнішньополітичного відомства.

Вона підкреслила, що цей крок "є актом доброї волі і підтверджує дружній характер білоруської зовнішньої політики".

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня ц.р. Держдепартамент США розширив список білоруських чиновників, для яких був припинений в`їзд в Сполучені Штати. Крім президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА і членів Кабінету Міністрів країни, до списку потрапили чиновники рівня заступників міністрів, члени ЦВК, судді Конституційного суду і голови судів першої інстанції.