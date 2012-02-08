«Єдина Росія» заявляє, що країні готують «помаранчевий» сценарій

У партії «Єдина Росія», лідером якої є кандидат у Президенти РФ Володимир ПУТІН, заявляють, що в країні готують «помаранчевий» сценарій зміни влади

Про це йдеться в заяві фракції «Єдина Росія» в Держдумі «на захист конституційного ладу, громадянського миру і демократії в країні», текст якої є в розпорядженні УНІАН.

«Як ніколи активно виступають і супротивники збереження громадянського миру в країні. Намагаючись осідлати справедливі протестні настрої, очікування реальних змін, ця вузька група людей відкидає будь-який діалог з опонентами, готує Росії вуличний, так званий «помаранчевий» сценарій зміни влади. Нерідко вона діє за прямою підказкою закордонних політтехнологів, які, будучи, зокрема, великими державними чиновниками, втручаються у внутрішні справи нашої країни і підбурюють до дій, спрямованих на насильницьку зміну існуючого конституційного ладу», - говориться в заяві.

У партії вважають, що розвиток подій за цим сценарієм, як свідчить «новітня історія низки країн, призводить до руйнування державності та економіки, кровопролиття, калічить долі мільйонів людей, зачіпає життєві інтереси кожної сім'ї, кожного громадянина».

Фракція «Єдина Росія» виступає за широкий діалог зі всіма, «кому дорога доля Вітчизни», за відкриті й чесні вибори як умову справжнього волевиявлення громадян, дотримання їхніх громадянських і політичних свобод.

«Ми звертаємося до всіх конструктивних політичних сил, до всіх громадян Росії із закликом об'єднати зусилля для збереження цілісності та єдності нашої держави, забезпечення її поступального демократичного розвитку, протидії будь-яким спробам втручання ззовні у внутрішні справи Росії», - говориться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого в Москві відбувся «антипомаранчевий» мітинг прихильників В.ПУТІНА. Мітинг, за даними поліції, відвідало 138 тис. чоловік. Того ж дня відбулася численна хода і мітинг «За чесні вибори» проти обрання В.ПУТІНА Президентом РФ на новий термін.