Ізраїль охопив загальний страйк

Всеізраїльське профспілкове об`єднання "Гістрадут" оголосило на сьогодні загальний страйк службовців державних установ, працівників залізничної компанії, муніципалітетів, регіональних рад, пошти, банків, бірж і морських портів, повідомляє РІА «Новости».

Міжнародний аеропорт Ізраїлю "Бен Гуріон" перервав свою роботу до 12.00.

До проведення страйку закликало керівництво Всеізраїльського профспілкового об`єднання "Гістадрут" після провалу переговорів з Міністерством фінансів Ізраїлю. Профспілки вимагають змінити існуючу систему прийому на роботу за контрактом деяких категорій службовців у державному і приватному секторах. У середу ввечері представники профспілок проведуть чергові переговори з Міністерством фінансів Ізраїлю.

У листопаді 2011 року "Гістадрут" організовував загальний страйк, який тривав усього 4 години.