Грецький уряд втратив 6 посадовців, але схвалив кредит з ЄС

Кабінет міністрів Греції схвалив в ніч на суботу кредитну угоду з ЄС, повідомляє грецьке державне телебачення. Голосування в парламенті має відбутися в понеділок.



Відкриваючи засідання кабінету, яке тривало кілька годин, прем'єр-міністр Лукас Пападімос попередив, що будь-який розвиток подій, при якому угода не буде прийнято, може виявитися "катастрофічним". Він також заявив, що в уряді країни не братимуть участь партії і міністри, які не підтримають угоду.



Міжнародні кредитори (Єврокомісія, ЄЦБ і МВФ) пропонують Греції 130-мільярдну кредитну програму і списання боргу на 100 мільярдів євро в обмін на багаторічну програму економії, нагадує РІА "Новости".



Шість членів уряду - міністр транспорту і п'ятеро заступників міністрів з різних відомств - подали у відставку в четвер і в п'ятницю на знак протесту проти заходів зі скорочення видатків, яких вимагає "трійка" міжнародних кредиторів. Одна з трьох партій, що підтримують коаліцію - націоналістична ЛАОС - повністю відкликала своїх представників з уряду, також пішли у відставку два заступники міністра від соціалістів.