10 осіб загинули при лобовому зіткненні автобуса з вантажівкою

У Таїланді 10 осіб загинули при лобовому зіткненні рейсового міжміського автобуса з вантажівкою.

Як повідомляє РІА «Новости»з посиланням на сайт таїландської газети Nation, автобус їхав з Бангкоку до центру провінції Сісакет на північному сході країни. Зіткнення сталося на території провінції Сурін.

У зіткненні загинули водій вантажівки, водій автобусу і 9 пасажирів, шість з яких - жінки і троє - чоловіки. Ще 24 пасажири отримали поранення і були доставлені до найближчих лікарень.

Жодної інформації про присутність в автобусі іноземних громадян поліція поки не повідомила.

Аварія перекрила на 2,5 години одне з основних шосе північного сходу країни, що спричинило багатокілометрову пробку.