Прокурор просить для Берлусконі п'ять років в'язниці

Державний обвинувач у справі колишнього прем`єр-міністра Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ зажадав засудити його до п`яти років тюремного ув’язнення за надання хабара адвокату Девіду МІЛЛЗУ. Про це повідомляє сьогодні Agence France-Presse.

На сьогоднішньому засіданні прокурор Фабіо де ПАСКУАЛЄ (Fabio De Pasquale) заявив, що "підсудний, поза сумнівом, винен". Захист С.БЕРЛУСКОНІ, за словами Ф. де ПАСКУАЛЄ, повністю побудований на "фальшивих документах".

Суд у Мілані розглядав корупційну справу С.БЕРЛУСКОНІ з 2007 року. За версією звинувачення, в 1997 році медіамагнат, колишній і майбутній глава італійського уряду дав адвокату Д.МІЛЛЗУ хабар у 600 тисяч доларів. Натомість Д.МІЛЛЗ мав приховати від правосуддя факти ухилення від сплати податків з боку компаній, пов`язаних із С.БЕРЛУСКОНІ.

Одним із доказів винності екс-прем`єра вважається лист Д.МІЛЛЗА до свого бухгалтера, в якому він зізнався, що одержував гроші "від людей Б.". На слуханнях у грудні юрист заявив, що ця заява була "чистою фантазією". Проте на засіданні, що відбулося 15 лютого, прокурор заявив, що схильний вірити саме листу, і звинуватив Д.МІЛЛЗА в брехні.

Раніше британський юрист сам піддався переслідуванню італійського правосуддя у зв`язку зі справою С.БЕРЛУСКОНІ. У 2009 році суд засудив Д.МІЛЛЗА до 4,5 років позбавлення волі за дачу неправдивих свідчень, проте через рік касаційний суд скасував вердикт через закінчення терміну давності.

Як відзначає Reuters, С.БЕРЛУСКОНІ, швидше за все, з цієї самої причини вдасться уникнути тюремного ув’язнення. Навіть якщо екс-прем`єра визнають винним, його адвокати зможуть розраховувати на оскарження вироку у справі 15-річної давності.

В даний час в італійських судах триває кілька процесів стосовно С.БЕРЛУСКОНІ, нагадує Лента.ру. Крім корупції та ухилення від сплати податків, його підозрюють у сексі з неповнолітньою повією, зловживанні владою і порушенні державної таємниці.