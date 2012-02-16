Саркозі обіцяє здивувати французів новою п'ятирічкою

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ офіційно оголосив про те, що братиме участь у президентських виборах, призначених на 22 квітня.

Він підтвердив це в інтерв`ю французькому телеканалу TF1, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

«Так, я братиму участь у президентській гонці. Мені багато чого треба ще сказати французам, мені є що їм запропонувати. Це не просте рішення для мене, воно не автоматичне. Розпочинається новий період. Безперечно, якщо французи будуть упевнені в мені, якщо вони довірять мені президентський пост ще на п`ять років, ця п`ятирічка не буде такою, як попередня. Я прийняв це рішення, адже протягом останніх трьох років Франція, Європа і весь світ пережили серію безпрецедентних криз, і якби я відмовився від боротьби за президентський пост, я б просто знехтував своїми зобов`язаннями перед народом Франції», - заявив Н.САРКОЗІ.

Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, кандидат від соціалістів Франсуа ОЛЛАНД одержить у першому раунді 28% голосів, тоді як Н.САРКОЗІ - 24%, а в другому раунді Ф.ОЛЛАНД випередить нинішнього Президента з результатом 57% проти 43%.

Єдиний претендент на президентський пост, який може наблизитися в першому турі до двох основних кандидатів, - це лідер Національного фронту Марі Ле ПЕН.