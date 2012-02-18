Іранські військові кораблі прямують до Сирії

Єгипет дозволив прохід через Суец

Двавійськові корабліІрануувійшливакваторіюСередземногоморячерезСуецькийканал,повідомляєReuters.



Засловами джерелаагентствавкерівництвіканалу, корабліперетнулийого післяотриманнявідповідногодозволу відєгипетської влади.Найімовірніше, зазначив співрозмовник, корабліпрямуютьдо берегівСирії,з якою уІрануукладеноугодупро проведенняспільнихвійськовихнавчань.



Улютому 2011року дваіранськихкорабля -фрегат"Алванд"і корабельпостачання "Харга" -здійснилианалогічниймаршрутчерезСуецькийканалі Середземнеморе,дійшовшидосирійськогопортуЛатакія.ДіїіранськихВМСбулиназвані "провокацією" владоюІзраїлю.



ОфіційноїреакціїІзраїлюнановийрейдпоки ненадходило, зауважуєЛента.ру.

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