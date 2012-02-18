Іранські військові кораблі прямують до Сирії

02:17, 18 лютого 2012
Світ
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Єгипет дозволив прохід через Суец

Двавійськові корабліІрануувійшливакваторіюСередземногоморячерезСуецькийканал,повідомляєReuters.

Засловами джерелаагентствавкерівництвіканалу, корабліперетнулийого післяотриманнявідповідногодозволу відєгипетської влади.Найімовірніше, зазначив співрозмовник, корабліпрямуютьдо берегівСирії,з якою уІрануукладеноугодупро проведенняспільнихвійськовихнавчань.

Улютому 2011року дваіранськихкорабля -фрегат"Алванд"і корабельпостачання "Харга" -здійснилианалогічниймаршрутчерезСуецькийканалі Середземнеморе,дійшовшидосирійськогопортуЛатакія.ДіїіранськихВМСбулиназвані "провокацією" владоюІзраїлю.

ОфіційноїреакціїІзраїлюнановийрейдпоки ненадходило, зауважуєЛента.ру.

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