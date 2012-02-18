В Ньюарку ховають Вітни Х'юстон
23:43, 18 лютого 2012Світ
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На церемонії більше 1500 осіб
Більше 1500осіб, у томучислі відоміспіваки тамузиканти,"зірки" Голлівуду, взялиучастьуцеремоніїпрощанняіз знаменитоюамериканською співачкоюУїтніХ'юстон.
Убаптистськійцеркві містаНьюарк(штатНью-Джерсі), деХ'юстонспівалавдитинстві, виступилиСтівіВандер,АлішаКіз, акторКевінКостнер,якийзігравразомзХ'юстону фільмі"Охоронець".
Близькіродичівшанувалипам'ятьспівачкинапередоднівночіпередофіційнимипохоронами.Були присутнімати,дочка, двоєбратів ііншічленисім'ї.
За розпорядженнямгубернатораштату,вНью-Джерсіприспущенінаціональніпрапори.
Відкритогодоступунацеремоніюнемає, протеорганізаториповідомили,що всібажаючіможутьпобачититрансляціюпрощальноїцеремоніївінтернеті.
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