Теракт біля поліцейської академії у Багдаді: загинули 18 осіб

Сьогодні в результаті підриву вибухового пристрою терористом-смертником біля поліцейської академії в столиці Іраку Багдаді, загинули 18 чоловік.

Як повідомляє РІА «Новости», з посиланням на Рейтер, вибух стався на блокпосту перед академією, розташованою на північному сході іракської столиці. В результаті вибуху загорілася велика кількість автомобілів.

Смертник вибухнув біля блокпоста в ту мить, коли курсанти виходили з академії. Всі загиблі - курсанти або діючі співробітники поліції.

В результаті вибуху зайнялася велика кількість автомобілів

Жодне угруповання поки що не взяло на себе відповідальність за теракт.