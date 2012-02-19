Теракт біля поліцейської академії у Багдаді: загинули 18 осіб
15:23, 19 лютого 2012Світ
1559 0
Смертник підірвав себе біля блокпоста
Сьогодні в результаті підриву вибухового пристрою терористом-смертником біля поліцейської академії в столиці Іраку Багдаді, загинули 18 чоловік.
Як повідомляє РІА «Новости», з посиланням на Рейтер, вибух стався на блокпосту перед академією, розташованою на північному сході іракської столиці. В результаті вибуху загорілася велика кількість автомобілів.
Смертник вибухнув біля блокпоста в ту мить, коли курсанти виходили з академії. Всі загиблі - курсанти або діючі співробітники поліції.
В результаті вибуху зайнялася велика кількість автомобілів
Жодне угруповання поки що не взяло на себе відповідальність за теракт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter