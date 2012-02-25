У Сирії в результаті бомбардування загинули 103 людини

У результаті бомбардування урядовими військами сирійського міста Хомс загинули 103 людини, також було атаковане село Хама, повідомляє Газета.Ru, посилаючись на Reuters.

Більшість загиблих була цивільними особами, зокрема 14 дітей та одна жінка.

Одного з активістів Анас аль-Тарсхех, який знімав бомбардування міста Хомс і викладав відео на сайт YouTube, було вбито у перестрілці.

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив, що 20 сирійських жінок і дітей були евакуйовані з району Баба-Амр міста Хомс, який перебуває в облозі.

«Ми сподіваємося відновити операції і продовжити евакуацію», – сказала головний прес-секретар МКЧХ Карла ХАДДАД.

Хомс майже тиждень перебуває під сильними бомбардуваннями. Багатьом сирійцям необхідна екстрена допомога.