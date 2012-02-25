Берлусконі уник покарання у справі про корупцію

Суд Мілана у суботу визнав колишнього прем'єр-міністра Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ таким, що не підлягає покаранню у справі про корупцію у зв’язку із закінченням терміну давності злочину, повідомляє Agence France-Presse.

Сам С.БЕРЛУСКОНІ на засіданні суду не був присутній. Політику було пред'явлено звинувачення в дачі хабара на 600 тисяч доларів британському адвокатові Девіду МІЛЛЗУ.

За версією слідства, в 1997 році С.БЕРЛУСКОНІ дав Д.МІЛЛЗУ хабар, щоб той приховав від правосуддя факти ухилення від сплати податків з боку компаній, пов'язаних з політиком.

Суд в Мілані розглядав корупційну справу колишнього прем'єр-міністра Італії з 2007 року. Прокурор просив для політика 5 років ув'язнення.

Раніше Д.МІЛЛЗА самого переслідувало італійське правосуддя у зв'язку зі справою С.БЕРЛУСКОНІ. У 2009 році юриста було засуджено до 4,5 років позбавлення волі за дачу помилкових свідчень, проте через рік касаційний суд скасував вердикт у зв’язку із закінченням терміну давності. У в'язниці він не провів жодного дня.

В італійських судах розглядаються ще три справи проти С.БЕРЛУСКОНІ. Він є відповідачем у справі про фінансові махінації холдингу Mediaset, засновникам якого є він сам. Колишнього прем'єр-міністра також звинувачують в сексуальному зв'язку з неповнолітньою повією і в порушенні державної таємниці.