Землетрус стався поблизу Сицилії
00:00, 26 лютого 2012Світ
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До пожежних надійшли сотні дзвінків
Землетрусмагнітудою4,2 ставсявсуботуввечерінапівдніІталії, міжостровомУстікаі узбережжямСицилії, повідомивНаціональнийінститутгеофізики івулканології.
Епіцентрземлетрусунаглибиніприблизно10кілометріввід земноїповерхні іза 33кілометрина північвідПалермо.Підземніпоштовхио21.34за місцевим часомвиразновідчулибагато мешканцівобласногоадміністративногоцентру,особливо ті, хто живенаверхніхповерхах.
СпівробітникипожежноїохорониСициліїзареєструвалисотнітелефоннихдзвінківстурбованихгромадян.Багато хто знихвпаніцізалишивсвої будинкиі якийсь часмав за кращезалишатисянавулиці.
Заданими службиЦивільноїоборониІталії, жертві руйнуваньврезультатіземлетрусу немає.
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