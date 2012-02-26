Землетрус стався поблизу Сицилії

До пожежних надійшли сотні дзвінків

Землетрусмагнітудою4,2 ставсявсуботуввечерінапівдніІталії, міжостровомУстікаі узбережжямСицилії, повідомивНаціональнийінститутгеофізики івулканології.



Епіцентрземлетрусунаглибиніприблизно10кілометріввід земноїповерхні іза 33кілометрина північвідПалермо.Підземніпоштовхио21.34за місцевим часомвиразновідчулибагато мешканцівобласногоадміністративногоцентру,особливо ті, хто живенаверхніхповерхах.



СпівробітникипожежноїохорониСициліїзареєструвалисотнітелефоннихдзвінківстурбованихгромадян.Багато хто знихвпаніцізалишивсвої будинкиі якийсь часмав за кращезалишатисянавулиці.



Заданими службиЦивільноїоборониІталії, жертві руйнуваньврезультатіземлетрусу немає.

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