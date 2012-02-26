Нельсона Манделу виписали з лікарні

Лікарі виписали з лікарні колишнього Президента ПАР Нельсона МАНДЕЛУ, який напередодні був госпіталізований після появи болів у черевній порожнині.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Рейтер», у суботу лікарі зробили Н.МАНДЕЛІ лапароскопію.

Сьогодні міністр оборони Ліндіве СІСУЛУ (Lindiwe Sisulu) повідомила, що Н.МАНДЕЛА почувається добре і одужує.

У суботу телерадіомовна корпорація Бі-Бі-Сі повідомляла, що першому чорношкірому Президенту ПАР зробили операцію з видалення грижі.

Загрози життю Н.МАНДЕЛИ, якому торік виповнилося 93 роки, не виникало.