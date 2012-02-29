Викиди радіації на «Фукусімі» удвічі перевищили прогнози

Викиди радіоактивного цезію в атмосферу після аварії на АЕС "Фукусіма-1" у березні минулого року становили, за уточненими даними, 40 тис. терабеккерелів.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє науково-дослідний інститут Головного метеорологічного управління Японії.

Раніше передбачалося, що викиди після аварії на японській АЕС становитимуть 15 тис. терабеккерелів.

Таким чином, обсяг викидів становив близько 20% аналогічного показника, зафіксованого після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

В основу підрахунків японських фахівців покладено дані вимірів радіації у морській воді, проби якої були узяті у квітні-травні минулого року в 79 місцях. Ці дані були перераховані з урахуванням тимчасових і кліматичних показників.

Як повідомлялося, у березні 2011 року в результаті потужного землетрусу і цунамі, що стався після цього, на АЕС "Фукусіма-1" вийшла з ладу система охолоджування реакторів і басейнів з відпрацьованим ядерним паливом. Це викликало розплавлення палива у трьох реакторах. Вибухи водню, що сталися у перші години і дні після аварії, порушили герметичність енергоблоків, після чого радіоактивні елементи потрапили в атмосферу і воду. Потім почала з`являтися інформація про підвищений вміст радіації у різних продуктах. З 20-30-кілометрової зони від станції були евакуйовані 140 тис. людей.