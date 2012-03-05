Березовський прогнозує революцію в Росії, і вже цього року

Володимир Путін не буде спати спокійно після оголошення результатів виборів, оскільки «йому ще потрібно поборотися за те, щоб пройти інавгурацію». Про це в інтерв’ю Тижню заявив російський бізнесмен Борис Березовський.

За словами Березовського, в Росії розпочнуться масові протести, оскільки величезна кількість людей не погоджується з результатами виборів. «Я вважаю, що до інавгурації Володимир Володимирович Путін як політична фігура не доживе. Тому, що мільйони людей розуміють, що він нелегітимний. Безумовно, ці люди вийдуть (на протести - Ред). При інавгурації «майдан» винесе його з Кремля», - сказав Березовський.

За його словами, протести в Росії будуть жорсткішими, ніж в Україні у 2004-му році. «Закінчиться це все революцією. Так, цього року», - додав він.

Нагадаємо, за попередніми даними, президентом РФ обраний Володимир Путін з результатом 63,75% голосів виборців. Як повідомлялося раніше, міжнародні експерти у тому числі з ОБСЄ негативно оцінюють вибори в Росії.