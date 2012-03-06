Після виставки до Києва приїде тайський головнокомандувач

Таїланд зацікавлений у поглибленні військово-технічної співпраці з Україною.

Як повідомляє прес-служба Державного концерну «Укроборонпром», про це заявив головнокомандуючий Збройними силами Королівської тайської армії Прают ЧАН-О-ЧА в ході ознайомлення з експозицією ДК «Укроборонпром» і ДК «Укрспецекспорт», представленою на Міжнародній виставці «Defense & Security 2012» в Бангкоку (Королівство Таїланд).

«Існують серйозні перспективи для подальшого розвитку взаємовідносин між Таїландом і Україною. Ми й надалі активно працюватимемо в цьому напрямі», - наводить прес-служба «Укроборонпрому» слова П.ЧАН-О-ЧА.

У прес-службі також зазначили, що на березень 2012 року заплановано офіційний візит П.ЧАН-О-ЧА в Україну.

За інформацією «Укроборонпрому», в продукції українських оборонних підприємств висловив зацікавленість і міністр оборони Королівства Таїланд Суванатат СУКУМПОЛ, який відвідав виставку.

«Безумовно, ми досягли рівня стратегічного партнерства з Україною. Ми починаємо це партнерство з армії, і поглиблюватимемо його в інших сферах», - зазначив С.СУКУМПОЛ.

Як повідомляють в «Укроборонпромі», на виставці «Defense & Security 2012» українська експозиція, зокрема, представлена натурним зразком бронетранспортера БТР-3Е1, моделями переносного протитанкового комплексу «Скіф», станції електронного приглушення «Адрос», станції радіоелектронної розвідки «Кольчуга», а також моделями десантного корабля на повітряній подушці «Зубр» і броньованого катера «Гюрза».