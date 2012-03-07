Грузія та Азербайджан хочуть подати заявку на Євро-2020
21:31, 07 березня 2012Світ
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Ймовірно, що УЄФА почне приймати заявки на проведення Євро-2020 на початку наступного року, а голосування заплановане на травень 2014
Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що його країна хоче подати спільну з Азербайджаном заявку на проведення Чемпіонату Європи з футболу 2020 року.
Пан Саакашвілі заявив про це у Баку, звертаючись до лідера Азербайджану, повідомляє українська служба ВВС.
Ймовірно, що УЄФА почне приймати заявки на проведення Євро-2020 на початку наступного року, а голосування заплановане на травень 2014.
Зацікавленість у проведенні чемпіонату вже висловила Туреччина.
Цього року Чемпіонат Європи з футболу спільно проводитимуть Україна та Польща. Відкриється змагання у Варшаві матчем між Польщею та Грецією 8 червня.
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