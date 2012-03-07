Грузія та Азербайджан хочуть подати заявку на Євро-2020

Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що його країна хоче подати спільну з Азербайджаном заявку на проведення Чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Пан Саакашвілі заявив про це у Баку, звертаючись до лідера Азербайджану, повідомляє українська служба ВВС.

Ймовірно, що УЄФА почне приймати заявки на проведення Євро-2020 на початку наступного року, а голосування заплановане на травень 2014.

Зацікавленість у проведенні чемпіонату вже висловила Туреччина.

Цього року Чемпіонат Європи з футболу спільно проводитимуть Україна та Польща. Відкриється змагання у Варшаві матчем між Польщею та Грецією 8 червня.