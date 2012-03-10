Екс-прем'єр Єгипту першим подав заявку на участь у президентських виборах

Першим кандидатом, який подав заявку на участь у президентських виборах в Єгипті, став колишній прем`єр-міністр країни, у минулому військовий, Ахмед ШАФІК.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на єгипетське телебачення, А.ШАФІК прибув до виборчої комісії практично до відкриття у супроводі команди підтримки і адвокатів. Документи А.ШАФІКА були прийняті до розгляду під номером 1.

А.ШАФІК наприкінці 1990-х років обіймав пост командувача ВВС Єгипту. У 2002 році він був призначений міністром цивільної авіації Єгипту. У січні 2011 року Президент Хосні МУБАРАК відправив у відставку Кабінет міністрів Ахмеда НАЗИФА і доручив А.ШАФІКУ сформувати новий уряд в умовах внутрішньої кризи, що розросталася в країні.

А.ШАФІК пішов у відставку з поста прем`єр-міністра в березні 2011 року через народне невдоволення після падіння режиму Х.МУБАРАКА.

Крім А.ШАФІКА, сьогодні заявки на участь у виборах глави держави подали ще кілька чоловік.

Очікується, що реєстрація потенційних кандидатів на пост глави держави триватиме майже місяць і завершиться 8 квітня. Передвиборча кампанія стартує в Єгипті 30 квітня, а вибори відбудуться 23 і 24 травня.