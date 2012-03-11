У Мінську 15 діб арешту отримав активіст, якого навіть не було на флешмобі

Троє активістів міжнародної організації «Молодий фронт» (Чехія), звинувачені в метанні туалетного паперу на поріг білоруського Міністерства закордонних справ на знак солідарності з європейськими послами, які залишають Білорусь, дістали по 15 діб адміністративного арешту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Бєларусь, 11 березня в суді Ленінського району Мінська (Будинок правосуддя) відбувся суд над трьома «молодофронтівцями». Всі одержали по 15 діб адміністративного арешту на додаток до вже «відсиджених».

Активісти «Молодого фронту» Роман ВАСИЛЬЄВ, Володимир ЄРЕМЕНКО і Михайло МУССЬКИЙ були затримані 7 березня. Доказів того, що саме вони брали участь у флешмобі, на суді не було представлено. Їх судили на підставі повідомлень ЗМІ.

Як повідомляють активісти «Молодого фронту» в соціальних мережах, молодики дістали по 15 діб на додаток до трьох діб, які вони вже відсиділи.

Ще одного активіста «Молодого фронту» Дмитра КРЕМЕНЕЦЬКОГО на акції біля МЗС Білорусі не було, проте він також одержав 15 діб адміністративного арешту.

Нагадаємо, що вранці 29 лютого троє молодиків провели флешмоб біля МЗС Білорусі на знак солідарності з європейськими послами, які залишають Білорусь, закидавши будівлю білоруського зовнішньополітичного відомства рулонами туалетного паперу з написами «Підітріться!»

Відповідальність за акцію узяла на себе незареєстрована організація «Молодий фронт» (Чехія). Того дня ніхто з учасників акції затриманий не був.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Білорусь відкликала постійного представника при Євросоюзі і посла в Польщі у відповідь на розширення санкцій Євросоюзу.

Окрім цього, главі представництва Європейського союзу в Білорусі Майрі МОРА і послові Польщі в Білорусі Лешеку ШЕРЕПКЕ запропоновано виїхати в свої столиці для консультацій, щоб довести своєму керівництву тверду позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій.

Увечері 28 лютого в Брюсселі відбулася екстрена нарада комітету з політичних питань і питань безпеки, на якій країни ЄС ухвалили рішення відкликати з Мінська своїх послів.