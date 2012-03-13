У Брюсселі самогубець збив вісьмох поліцейських з ескорту послів

8 поліцейських супроводу отримали травми в Брюсселі внаслідок наїзду автомобіля.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Згідно з повідомленням, інцидент стався об 11.15 біля королівського палацу, куди 8 поліцейських на мотоциклах супроводжували послів Катару та Нігерії для вручення вірчих грамот королю Бельгії.

Посли вже перебували у палаці, коли в мотоциклістів врізався автомобіль. В результаті зіткнення усі 8 мотоциклістів супроводу отримали травми, три з них – тяжкі. Водночас небезпеки для життя немає.

В поліції не розглядають цей інцидент як напад, зазначаючи, що винуватець мав намір покінчити життя самогубством.