Українські військові розпочали миротворчу місію в Конго

Міноборони завершує введення українського миротворчого контингенту до Конго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомив заступник міністра оборони – керівник апарату Володимир МОЖАРОВСЬКИЙ.

Він сказав, що Міністерство закінчує введення до Конго 18 вертолітного загону.

За його словами, дві третини техніки вже перевезено до цієї країни, ще частину буде перевезено морським шляхом.

Заступник міністра повідомив, що особовий склад миротворчої місії вже знаходиться на місці призначення і з 16 березня дня розпочав виконання своїх обов’язків.

В.МОЖАРОВСЬКИЙ нагадав, що всього у миротворчих операціях беруть участь 564 українських військовослужбовців у 3 країнах.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2011 року Верховна Рада ухвалила закон про направлення українського миротворчого контингенту у Конго.

Завдання українського миротворчого контингенту у Конго полягатимуть у веденні повітряної розвідки, спостереження, проведенні заходів стримування та вогневої підтримки наземних сил, забезпеченні дій військ Місії ООН, у тому числі пошуково-рятувальних операцій та супроводженні доставки гуманітарних вантажів.

В 1997-1999 роках в Конго точилась запекла громадянська війна. Відтоді в країні час від часу виникають міжплеменні криваві сутички.