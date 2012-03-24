Нємцов вважає, що до травня помилують кілька «відомих людей»

Співголова незареєстрованої Партії народної свободи (ПАРНАС) Борис Нємцов розраховує, що до травня помилують кількох відомих людей, які зараз перебувають у в`язниці, повідомляють РИА Новости.

Після мітингу на Болотній площі 4 лютого опозиція передала президенту РФ Дмитру Медведєву список "політв`язнів", до якого увійшли, в тому числі, колишній глава ЮКОСу Михайло Ходорковський і екс-керівник МФО "МЕНАТЕП" Платон Лебедєв. Одним з вимог всіх протестних акцій є звільнення політв`язнів.

"У мене є надія, це досить висока ймовірність, що ряд відомих людей, які нудяться в тюрмах, 7 травня будуть на волі. Я не хочу наврочити і не хочу більше нічого додавати", - сказав Нємцов, виступаючи на відкритій прес-конференції на Пушкінській площі в Москві.

"Швидше за все, помилування уже будуть в квітні", - повідомив він.

Раніше президентська Рада з прав людини передала Медведєву експертний висновок, в якому йдеться про право президента помилувати ув`язнених, навіть якщо вони не подавали клопотання про помилування.