У Єгипті нові зіткнення футбольних фанів з поліцією: є жертви

Одна людина загинула, ще 20 одержали поранення в єгипетському місті Порт-Саїд в результаті безладів, що виникли після оголошення про виключення місцевого клубу "Аль-Масрі" з чемпіонату країни.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві засоби масової інформації.

Уболівальники міського футбольного клубу вийшли на вулиці з протестом проти санкцій, накладених напередодні на команду Єгипетським футбольним союзом у зв`язку з бійкою і тиснявою на матчі в рамках національного чемпіонату за участю "Аль-Масрі" та столичного "Аль-Ахлі", що сталися на початку лютого цього року. В результаті загинули більш як 70 чоловік, постраждали кілька сотень фанатів. Клуб "Аль-Масрі" на два роки усунуто від участі в національній першості, стадіон Порт-Саїда буде закрито на три сезони.

Протестувальники на вулицях Порт-Саїда підпалювали автомобільні покришки, били вітрини магазинів. Після спроб військової поліції втрутитися в ситуацію, фанати почали закидати військових порожніми пляшками і каменями.

За даними медиків, в результаті зіткнень загинув 13-річний підліток, постраждали близько 20 чоловік, зокрема кілька вболівальників одержали вогнепальні поранення.

Поліція повідомила, що в натовпі протестувальників були провокатори, які стріляли картеччю по військових і фанатах.