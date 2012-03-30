Марокканське посольство в Москві обікрали на 300 тис євро

Як передає РІА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах столиці, о 18:39 в поліцію звернувся представник посольства, який повідомив, що скоєно крадіжку за адресою, де розташовується посольство.

«Злочинці проникли на територію посольства, зайшли в одну з будівель, звідки і винесли ювелірні прикраси», - сказав співрозмовник агентства.

«За даним фактои проводиться перевірка», - зазначило джерело.