Марокканське посольство в Москві обікрали на 300 тис євро

21:36, 30 березня 2012
Світ
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Невідомі викрали ювелірні прикраси вартістю 300 тисяч євро з будівлі на території посольства Марокко в Москві.

Посольство Марокко у Москві

Як передає РІА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах столиці, о 18:39 в поліцію звернувся представник посольства, який повідомив, що скоєно крадіжку за адресою, де розташовується посольство.

«Злочинці проникли на територію посольства, зайшли в одну з будівель, звідки і винесли ювелірні прикраси», - сказав співрозмовник агентства.

«За даним фактои проводиться перевірка», - зазначило джерело.

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