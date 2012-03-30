Марокканське посольство в Москві обікрали на 300 тис євро
21:36, 30 березня 2012Світ
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Невідомі викрали ювелірні прикраси вартістю 300 тисяч євро з будівлі на території посольства Марокко в Москві.
Посольство Марокко у Москві
Як передає РІА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах столиці, о 18:39 в поліцію звернувся представник посольства, який повідомив, що скоєно крадіжку за адресою, де розташовується посольство.
«Злочинці проникли на територію посольства, зайшли в одну з будівель, звідки і винесли ювелірні прикраси», - сказав співрозмовник агентства.
«За даним фактои проводиться перевірка», - зазначило джерело.
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