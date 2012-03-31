Зарубінський: більше за всіх Україні заважає Німеччина

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив народний депутат Олег Зарубінський сьогодні у Варшаві.

Він назвав головною перешкодою для підписання угоди позицію Німеччини, яка відстоює у Євросоюзі інтереси Росії.

О.Зарубінський назвав справу Ю.Тимошенко лише приводом для того, аби не підписувати угоду, зауваживши, що ЄС використовує документ для «тиску на Україну».

«Не було б Тимошенко, вони б інший (привід) придумали… Альтруїзму у зовнішній політиці немає, це все казочки. Кожен виходить зі своїх егоїстичних інтересів», - сказав депутат.

За його словами, європейські політики вважають Ю.Тимошенко кращим для себе партнером за нинішнього Президента України Віктора Януковича.

Як сказав О.Зарубінський, Євросоюз однозначно не підпише Угоду про асоціацію до завершення цьогорічних парламентських виборів в Україні. Проте він не виключає такої можливості після виборів. «Після виборів це можливо, бо підписання – це ще не набуття чинності», - сказав депутат, зауваживши, що остаточно документ набере чинності після ратифікації, зокрема, національними парламентами держав-членів ЄС.

О.Зарубінський назвав себе прихильником якнайшвидшого підписання угоди, оскільки, за його словами, Україні краще інтегруватися з більш прогресивним світом, до якого належить Європа, а не зі Сходом.