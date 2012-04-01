У Москві поліція рятує Красну площу від "побіління"

Акція "Біла площа" готувалася в соціальних мережах.

УМосквіполіцейськіперекрилиКраснуплощу,дегромадські активістиплануваливлаштуватисьогодніфлеш-мобврамкахкампанії«Зачеснівибори»,повідомляєРадіоСвобода.



Згідно з повідомленнями, опублікованимикористувачамимережімікроблогівTwitter,співробітникиМВСоголошуютьвмегафон,що площабудезакрита довечорачерез «проведеннянезаконнихзаходів».



Акція"Білаплоща"готуваласявсоціальнихмережах.Якпередбачалося, протягом усьогодня 1квітня наКрасну площунапрогулянкуприходитимутьлюдиз білимистрічками- символомруху«Зачеснівибори».



Ранішеполіцейськізатримувалина Червонійплощігромадян, якщобачилиу нихнаодязібілусимволіку.

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