У Москві поліція рятує Красну площу від "побіління"
14:28, 01 квітня 2012Світ
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Акція "Біла площа" готувалася в соціальних мережах.
УМосквіполіцейськіперекрилиКраснуплощу,дегромадські активістиплануваливлаштуватисьогодніфлеш-мобврамкахкампанії«Зачеснівибори»,повідомляєРадіоСвобода.
Згідно з повідомленнями, опублікованимикористувачамимережімікроблогівTwitter,співробітникиМВСоголошуютьвмегафон,що площабудезакрита довечорачерез «проведеннянезаконнихзаходів».
Акція"Білаплоща"готуваласявсоціальнихмережах.Якпередбачалося, протягом усьогодня 1квітня наКрасну площунапрогулянкуприходитимутьлюдиз білимистрічками- символомруху«Зачеснівибори».
Ранішеполіцейськізатримувалина Червонійплощігромадян, якщобачилиу нихнаодязібілусимволіку.
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