Панк-групі, яка образила короля, винесено вирок

В Іспанії винесено вирок панк-групі, яка завдала образи голові держави - ​​королю Хуану Карлосу.

Про цеповідомляєРосБізнесКонсалтинг зпосиланнямнамісцевийтелеканал.



Троєчленівпанк-групиArdor de Estomago("Печія")за вирокомНаціональногосудумають виплатитипо 900євро.Наодномуз музичнихфестивалівмолоділюдивикористаливсвоїй піснітакі вислови щодо іспанськогомонарха, як "сучийсин"і "виблюдок".



Образливапісняз'явилася інакомпакт-диску, випускякогопрофінансувалиіспанськімісцева влада, патронуємузичнийфестиваль.



Водночассудвідмовивзаявникувчастині компенсаціїна користькоролівськогобудинкуврозмірі100тис.євро.

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