Панк-групі, яка образила короля, винесено вирок

23:17, 01 квітня 2012
Світ
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В Іспанії винесено вирок панк-групі, яка завдала образи голові держави - ​​королю Хуану Карлосу.

Про цеповідомляєРосБізнесКонсалтинг зпосиланнямнамісцевийтелеканал.

Троєчленівпанк-групиArdor de Estomago("Печія")за вирокомНаціональногосудумають виплатитипо 900євро.Наодномуз музичнихфестивалівмолоділюдивикористаливсвоїй піснітакі вислови щодо іспанськогомонарха, як "сучийсин"і "виблюдок".

Образливапісняз'явилася інакомпакт-диску, випускякогопрофінансувалиіспанськімісцева влада, патронуємузичнийфестиваль.

Водночассудвідмовивзаявникувчастині компенсаціїна користькоролівськогобудинкуврозмірі100тис.євро.

 

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