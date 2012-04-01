Панк-групі, яка образила короля, винесено вирок
23:17, 01 квітня 2012Світ
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В Іспанії винесено вирок панк-групі, яка завдала образи голові держави - королю Хуану Карлосу.
Про цеповідомляєРосБізнесКонсалтинг зпосиланнямнамісцевийтелеканал.
Троєчленівпанк-групиArdor de Estomago("Печія")за вирокомНаціональногосудумають виплатитипо 900євро.Наодномуз музичнихфестивалівмолоділюдивикористаливсвоїй піснітакі вислови щодо іспанськогомонарха, як "сучийсин"і "виблюдок".
Образливапісняз'явилася інакомпакт-диску, випускякогопрофінансувалиіспанськімісцева влада, патронуємузичнийфестиваль.
Водночассудвідмовивзаявникувчастині компенсаціїна користькоролівськогобудинкуврозмірі100тис.євро.
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