ЗМІ: Польща наздожене рівень зарплат у ЄС за 65 років

Середня зарплата у Польщі може зрівнятися із середньою у 27 державах Європейського Союзу, до якого поляки приєдналися у 2004 році, приблизно за 65 років.

Про це пише сьогодні польська GazetaDziennikPrawna, зауважуючи, що польська зарплата є однією із найменших серед держав європейського об’єднання.

Меншу за середню зарплату поляків, яка становить близько 800 євро, отримують лише громадяни Латвії (690 євро), Литви (650), Румунії (600) та Болгарії (400 євро).

Видання відзначає, що за останні 7 років зарплата у Польщі, яка є найбільшою державою Східної Європи-членом ЄС, зросла на третину, але залишається майже утричі меншою за середню в Євросоюзі, що становить близько 2,2 тис. євро.

«Якщо ми надалі будемо в такому темпі наздоганяти спільноту, то таку саму середню номінальну зарплату будемо мати лише за 65 років, а таку, як у зоні євро – за 85 років», - пише газета.

За даними GDP, найвищі зарплати в Євросоюзі мають мешканці Люксембургу (понад 4 тис. євро), Данії (3 тис. 850 євро), Ірландії (3 тис. 500 євро) та Бельгії і Швеції (понад 3 тис. євро).

Експерти, слова яких наводить газета, пояснюють різницю в зарплатах утричі меншою продуктивністю польської економіки через брак сучасних технологій, які є у більш розвинутих західних державах.

Вони також зазначають, що більші зарплати на Заході призводять до значної еміграції поляків на заробітки, констатувавши, що вже близько 2 млн. громадян Польщі виїхало працювати в інші країни ЄС.

Водночас видання зауважує, що у реальному вимірі різниця зарплат удвічі менша за рахунок дешевшої вартості більшості продуктів у Польщі. «Наприклад, у першій половині 2011 року хліб коштував у нас дешевше, ніж у Німеччині, на 34%, електроенергія для домогосподарств утричі дешевше», - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, 38-мільйонна Польща, яка є найбільшим безпосереднім західним сусідом України, вступила до Євросоюзу у травні 2004 року.

Довідка УНІАН. Польща підписала договір про асоціацію з Євросоюзом, котрий став першим етапом євроінтеграції поляків у 1992 році. Україна, яка хоче вступити в ЄС, парафувала договір про асоціацію з європейським об’єднанням 30 березня 2012 року.