Пожежа на французькій АЕС: автоматично зупинився реактор
21:24, 05 квітня 2012Світ
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На півночі Франції через пожежу на атомній електростанції "Пенле" був автоматично зупинений реактор.
Як передає радіо «Свобода»,компанія-оператор заявила, що пожежники впоралися з двома осередками загоряння. Про постраждалих не повідомляється.
Компанія запевняє, що витоку радіації не було, і шкоди навколишньому середовищу не було завдано. Що стало причиною займання - поки не відомо.
Атомна електростанція розташована неподалік від міста Дьєпп в Нормандії, вона була введена в дію 22 роки тому.
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