Пожежа на французькій АЕС: автоматично зупинився реактор

Як передає радіо «Свобода»,компанія-оператор заявила, що пожежники впоралися з двома осередками загоряння. Про постраждалих не повідомляється.

Компанія запевняє, що витоку радіації не було, і шкоди навколишньому середовищу не було завдано. Що стало причиною займання - поки не відомо.

Атомна електростанція розташована неподалік від міста Дьєпп в Нормандії, вона була введена в дію 22 роки тому.