Яхта «Скорпіус» з українцями на борту зникла біля Антарктиди

Пошуки можна буде почати тільки після того, як з борту яхти надійде сигнал SOS. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу експедиції.

Експедиція стартувала з Севастополя 25 вересня минулого року. Екіпаж експедиції складається з 8 чоловік: 4 росіян і 4 українців. Передбачається, що яхта повинна повернутися до Севастополя наприкінці січня 2014 року, до Сочі - в перших числах лютого.

Згідно із записами у бортовому журналі від 3 квітня, який публікується на сайті експедиції, після відвідування полярної станції "Академік Вернадський" яхта залишилася на якорі біля узбережжя Антарктиди поблизу американської полярної станції "Палмер", оскільки сильний вітер загрожував подальшому просуванню за маршрутом.

"При такій силі вітру ми не зможемо завидна дійти до наступної за планом точки нашого маршруту - острова Обману", - наводяться на сайті слова капітана яхти Сергія Низовцева.

Експедиція планувала прямувати до Південних Шетландських островів, де на острові Обману (Десепшн) розташована "одна з найбезпечніших природних гаваней світу". Проте з моменту цього повідомлення екіпаж жодного разу не виходив на зв'язок. Разом із тим, сигнал SOS яхта не подавала, повідомляє прес-служба експедиції.

"За правилами, вони повинні подати сигнал SOS, тільки після цього можна робити дії з їх пошуків... Поки вони не подали сигнал, є надія, що вони, сподіваючись на свої сили, самі десь пробиваються", - повідомила РІА “Новости” прес-секретар експедиції Ганна Субботіна.

За її словами, найбільш вірогідна причина втрати зв'язку - несправності в антенній у зв'язку зі штормом.

"Можливо, вони потрапили у сильний шторм... Вітер у 40 балів, як було напередодні втрати зв'язку, дуже небезпечний на морі, особливо в антарктичних умовах, враховуючи, що там скрізь льоди", - сказала вона.

Г.Субботіна пояснила, що екіпаж користується супутниковим апаратом "Іридіум", антена для якого встановлена на яхті за допомогою труби із нержавіючої сталі. За час подорожі ця конструкція одного разу вже падала, причому на цей час зв'язок був втрачений.

Екіпаж яхти вже побив декілька світових рекордів мореплавання. Один із рекордів - з дальності заходу до Антарктики, коли експедиції вдалося зайти в море Роса до 77 градуса південної широти, другий рекорд - обійти Антарктиду на південь від 60 градуса і Північний полюс у районі 65-70 градусів упродовж одного календарного року. Третій – за довжиною маршруту - 70 тисяч миль, і четвертий за тривалістю експедиції - 2,5 року.