Міністр оборони Південної Кореї вперше відвідає КНДР

Міністр оборони Південної Кореї вперше в історії взаємин двох країн відвідає КНДР, повідомляє Associated Press. Цей візит відбудеться 2-4 жовтня ц.р. в рамках проведення в Пхеньяні корейського саміту. Міністр оборони Південної Кореї Кім Чан Су супроводжуватиме президента Но Му Хена.

Це будуть другі прямі переговори голів двох країн, які формально все ще перебувають у стані війни з 1950 р. Єдина на сьогоднішній день зустріч лідера Північної Кореї Кім Чен Іра і президента Південної Кореї Кім Де Джуна також пройшла в Пхеньяні 2000 року. Тоді переговори привели до пом`якшення у відносинах між двома країнами.

Спочатку планувалося, що зустріч лідерів двох Корей мала відбутися 28-30 серпня, але терміни зустрічі переносилися і ставилися під сумнів - спочатку КНДР зажадала скасувати спільні навчання американських і південнокорейських військ. Потім КНДР попросила про перенесення запланованого саміту з огляду на зливи та повені, через які загинули або зникли без вісті не менше 600 людей.