В Індонезії - вже третій за останні години землетрус

За словами очевидців, відплив морської води після землетрусу, який традиційно супроводжується цунамі, становив 10 м, повідомляє агентство Reuters з посиланням на американські служби.

Індонезійські сейсмологи оцінюють магнітуду землетрусу у 8,8. Reuters також повідомляє, що загрозу цунамі на архіпелазі продовжили на дві години.

Раніше два землетруси сталисяв індонезійській провінції Ачех, розташованій на острові Суматра. Поштовхи відчувалися в Індії, Сінгапурі і Таїланді. Влада Таїланду евакуює населення у шести провінціях.

У Таїланді, на острові Пхукет, також оголошено загрозу цунамі.