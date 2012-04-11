В Індонезії - вже третій за останні години землетрус
15:42, 11 квітня 2012Світ
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В Індонезії стався вже третій за останні години землетрус магнітудою 8,6, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 6,2 милі.
|Загрозу цунамі на архіпелазі продовжили на дві години.
Індонезійські сейсмологи оцінюють магнітуду землетрусу у 8,8. Reuters також повідомляє, що загрозу цунамі на архіпелазі продовжили на дві години.
Раніше два землетруси сталисяв індонезійській провінції Ачех, розташованій на острові Суматра. Поштовхи відчувалися в Індії, Сінгапурі і Таїланді. Влада Таїланду евакуює населення у шести провінціях.
У Таїланді, на острові Пхукет, також оголошено загрозу цунамі.
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