МЗС РФ рекомендує росіянам утриматися від поїздок до Грузії

Про це повідомляє РІА «Новости».

"Спецслужби Грузії продовжують систематично відловлювати і репресувати росіян, які приїздять до країни. Робиться це, як бачимо, таємно, без зайвого розголосу. Зате широко освітлюються в ЗМІ пропагандистські шоу на зразок поїздки Саакашвілі на пропускний пункт "Казбегі", де він, за повідомленнями, вітав громадян Росії, які перетинають кордон, словами: "Приїжджайте частіше". МЗС Росії знову звертає увагу на відсутність безпеки для наших громадян у Грузії і рекомендує утримуватися від поїздок в цю країну", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

Після збройного конфлікту з Південною Осетією в серпні 2008 року в Грузії був прийнятий закон "Про окуповані території". Згідно з законом, відвідування цих регіонів без відома і дозволу Тбілісі є порушенням грузинського законодавства і карається або крупним грошовим штрафом (від 2000 ларі), або тюремним ув’язненням на строк до чотирьох років.

Указ президента Грузії Михайла Саакашвілі про відміну візового режиму з Росією набув чинності 29 лютого 2012 року. Візовий режим був введений між двома країнами за ініціативою російської сторони в грудні 2000 року. Тепер на термін перебування в Грузії до 90 днів громадянам Росії віза не потрібна.

Близько 30 тисяч громадян Росії перетнули державний кордон Грузії після того, як за ініціативою глави грузинської держави Михайла Саакашвілі для росіян був введений безвізовий режим.

МЗС РФ раніше вже виразив протест у зв'язку з тим, що Грузія не відмінила цей закон після відміни візового режиму для російських громадян 29 лютого. У свою чергу, керівництво Грузії заявляє, що цей закон буде автоматично анулюваний, як тільки Росія виведе війська з Абхазії і Південної Осетії.