Росія запідозрила, що Грузія готує «нову військову авантюру»

Про це йдеться в заяві офіційного представника МЗС Росії Олександра Лукашевича у зв`язку з рішенням Грузії щодо Договору по відкритому небу, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Днями на офіційному сайті МЗС Грузії було розміщено заяву про прийняте грузинською стороною рішення «припинити виконання її зобов`язань стосовно Російської Федерації за Договором по відкритому небу». Як обгрунтування цього кроку Тбілісі посилається на встановлені Росією (відповідно до пункту 2 розділи 2 статті VI вказаного Договору) обмеження на здійснення спостережних польотів уздовж кордонів з Південною Осетією та Абхазією, які не є його учасниками», - зазначив О.Лукашевич.

Він підкреслив, що в практичному плані прийняте грузинською стороною рішення означає, що Грузія не допускатиме проведення над своєю територією спостережних польотів за участю Російської Федерації.

Представник МЗС РФ заявив, що згадане рішення Тбілісі є грубим порушенням Договору по відкритому небу (ДВН), 20-річчя підписання якого відзначалося кілька тижнів тому.

«Договір не передбачає можливості довільного дискримінаційного обмеження прав будь-якої держави-учасника. Дії ж грузинської сторони ведуть до порушення прав Російської Федерації за Договором і створюють небезпечний прецедент, який, разом із непростою ситуацією, що склалася останнім часом у Консультативній комісії з відкритого неба (ККВН), може призвести до розвалу ДВН», - сказав О.Лукашевич.

На його думку, дії грузинської сторони є типовим прикладом недобросовісного політизування питань міжнародної співпраці. У Тбілісі чудово розуміють, що, визнавши незалежність Абхазії та Південної Осетії, Російська Федерація застосовує до них положення Договору по відкритому небу, що забороняє інспекційні польоти в безпосередній близькості (10 км) від території держав, що не беруть участь у ДВН. У практичному плані, з урахуванням застосовуваних засобів спостереження це обмеження нічого не міняє. Всупереч голослівним твердженням МЗС Грузії, воно ані найменшою мірою не перешкоджає доступу інспекторів держав - учасниць Договору, зокрема грузинських, до російської території.

О.Лукашевич заявив, що проте, грузинська сторона протягом останніх років наполегливо добивалася можливості для держав-учасниць ДВН прокладати маршрути інспекційних польотів над російською територією саме вздовж кордонів Абхазії та Південної Осетії. «Мета цих намірів - означити зазіхання Грузії на ці республіки, що остаточно відокремилися від неї внаслідок злочинної військової авантюри М.Саакашвілі в серпні 2008 року. Тепер закономірну невдачу цих спроб грузинська сторона вирішила використовувати як привід для порушення своїх зобов`язань по ДВН стосовно Росії», - заявив представник МЗС Росії.

«Рішення Тбілісі наочно демонструє ту зневагу, з якою він ставиться до своїх міжнародних зобов`язань у сфері контролю над озброєннями й зміцнення довіри та безпеки. На тлі триваючого доозброєння Грузії не можна не задатися й питанням про те, які дійсні причини, що спонукали її владу, суттєво обмежити транспарентність у військовій сфері. Чи не стане цей крок прологом до нових військових авантюр?», - сказав О.Лукашевич.

Довідка УНІАН. Договір по відкритому небу було підписано 24 березня 1992 року в Гельсінкі 27 державами-учасницями ОБСЄ.

Метою договору є сприяння зміцненню довіри між державами через вдосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю й за дотриманням діючих договорів у сфері контролю над озброєннями. Договір встановлює режим відкритого неба, мета якого — забезпечити можливість його учасникам здійснювати обльоти територій один одного. До цього часу договір підписали 34 держави, в тому числі й Україна.