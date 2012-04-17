Створення європейського рейтингового агентства відклали через брак коштів

07:07, 17 квітня 2012
Світ
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Створення європейського рейтингового агентства відкладено через брак фінансових коштів. 

ЄС
Як сьогодні повідомляє газета Financial Times Deutschland, консалтингова компанія Roland Berger, якій доручено вивчити можливості створення агентства, оголосила, що зібрати стартовий капітал у розмірі 300 млн євро не вдалося, передає Deutsche Welle.

Компанія сподівалася отримати гроші від великих німецьких і французьких банків, проте вони не виявили зацікавленості. Проте, повністю відмовлятися від проекту Roland Berger не має наміру. Невелика група експертів продовжить роботу в цьому напрямку. Кошти для них виділили інвестори з фінансового сектора.

Наразі на ринках діє велика трійка рейтингових агентств - Standard & Poor`s (S&P), Moody`s і Fitch. У Європі «трійку», що діє в США, останнім часом піддають критиці. Їх звинувачують не лише в тому, що своїми не завжди правильними оцінками вони сприяли загостренню кризи. Європейці також вважають, що рейтингові агентства зіграли негативну роль у драматичній ситуації, коли робилися спроби порятунку таких країн єврозони, як Греція, Португалія та Ірландія, які опинилися в борговій кризі.

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