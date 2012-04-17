Створення європейського рейтингового агентства відклали через брак коштів

Як сьогодні повідомляє газета Financial Times Deutschland, консалтингова компанія Roland Berger, якій доручено вивчити можливості створення агентства, оголосила, що зібрати стартовий капітал у розмірі 300 млн євро не вдалося, передає Deutsche Welle.

Компанія сподівалася отримати гроші від великих німецьких і французьких банків, проте вони не виявили зацікавленості. Проте, повністю відмовлятися від проекту Roland Berger не має наміру. Невелика група експертів продовжить роботу в цьому напрямку. Кошти для них виділили інвестори з фінансового сектора.

Наразі на ринках діє велика трійка рейтингових агентств - Standard & Poor`s (S&P), Moody`s і Fitch. У Європі «трійку», що діє в США, останнім часом піддають критиці. Їх звинувачують не лише в тому, що своїми не завжди правильними оцінками вони сприяли загостренню кризи. Європейці також вважають, що рейтингові агентства зіграли негативну роль у драматичній ситуації, коли робилися спроби порятунку таких країн єврозони, як Греція, Португалія та Ірландія, які опинилися в борговій кризі.