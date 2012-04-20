Газпром: Європа дедалі більше залежить від російського газу

«У 2011 році порівняно з 2010 роком частка російського газу на європейському ринку збільшилася з 24% до 27%, і протягом семи-восьми найближчих років Європі потрібно буде додатково імпортувати понад 100 млрд куб. м газу», - наводить його слова власний кореспондент УНІАН у РФ.

За його словами, розв’язання питання про додаткові поставки на даний час дуже важливе для Європи.

Він переконаний, що роль російського газу зростає, значення російського газу на європейському газовому ринку збільшується.

Він також повідомив, що роботи з реалізації проекту «Південний потік» тривають відповідно до графіку.

«Перші поставки комерційного газу по «Південному потоку» розпочнуться у грудні 2015 року. З нашими партнерами, європейськими компаніями - з німецькими, італійськими, французькими - узгоджено графік, і в грудні ми плануємо розпочати будівництво. При цьому у даний час всі дослідницькі, підготовчі роботи, проектні роботи йдуть строго за графіком, і у нас немає жодних сумнівів, що термін реалізації проекту буде повністю виконано», - сказав він.