Невідома інфекція косить молодь і дітей у В'єтнамі

Як повідомляють зарубіжні ЗМІ, у зв'язку з цим Мінохоронздоров'я республіки звернулося з проханням до ВООЗ і американських експертів з CDC допомогти ідентифікувати причину захворювання.

Стало відомо, що з симптомами невідомого захворювання госпіталізовано 100 осіб, десять з яких перебувають у критичному стані, пишуть «Медновости». Пацієнти з помірним перебігом хвороби лікуються амбулаторно. Незважаючи на те, що хвороба піддається лікуванню, 29 осіб заразилися нею вдруге. Всього від інфекції померли 19 осіб. Яким чином в'єтнамські фахівці лікують це захворювання, не повідомляється.

Найбільше до зараження невідомою інфекцією схильні діти і молоді люди. Її характерними ознаками є висока температура, втрата апетиту і висип на руках і ногах. Хвороба добре піддається лікуванню у разі раннього виявлення. Якщо не розпочати терапію на ранній стадії, у пацієнта можуть виникнути проблеми з печінкою і поліорганна недостатність.

Уперше спалах хвороби було виявлено у квітні 2011 року в районі Бато, який вважається одним з найбідніших районів провінції Куангнгай. До жовтня кількість смертельних випадків зменшилася. Кількість хворих знову зросла в березні 2012 року: у період з 27 березня по 5 квітня зареєстровано 68 випадків, вісім з них завершилося летальним результатом. Усього від невідомої інфекції постраждала 171 особа.

Представники Мінохоронздоров'я республіки відвідували Бато в жовтні 2011 року і в квітні поточного року. Вони узяли проби води і ґрунту, а також зразки крові і волосся хворих, проте не змогли ідентифікувати причину захворювання.