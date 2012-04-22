У Франції явка виборців на виборах перевищує прогнози

Як повідомляє Радіо «Свобода», до середини дня проголосували більш як 28% виборців, і на багатьох дільницях утворилися великі черги.

За даними останніх опитувань, явка очікувалася значно нижчою за звичайну - близько 25% виборців заявили, що не мають наміру брати участі у голосуванні.

Згідно з результатами соціологічних опитувань, два головні суперники – чинний Президент Ніколя Саркозі і кандидат від Соціалістичної партії Франсуа Олланд можуть розраховувати приблизно на 26-28% голосів у першому турі, з незначною перевагою на користь Ф.Олланда.

Усього кандидатів – 10, і найбільші шанси посісти третє і четверте місця мають лідер ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен і кандидат "Лівого Фронту" (коаліція французької Комуністичної партії і Лівої партії) Жан-Люк Меланшон,

Другий тур виборів призначено на 6 травня.