Лукашенко погрожує Заходу "взяттям заручників"
16:23, 22 квітня 2012Світ
5498
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив в суботу, що звільнені опозиціонери знову опиняться у в'язниці.
Цеможестатися,якщоЗахід неприпинить"тиск" наБілорусію,передаєРадіоСвобода.
"Щеодинтиск, ітібандити,яківийшлинаволю, можутьповернутисязновувколонію", -сказавЛукашенкожурналістам.Віндодав,що якщовипущенінаволюопозиціонери"брязкатимутьязиками", їхзновуув'язнять.
Тиждень томууказомЛукашенка булизвільненіколишнійкандидатвпрезидентиБілорусінавиборах 2010року АндрійСанніков ікоординаторгромадянськоїкампанії "ЄвропейськаБілорусь"ДмитроБондаренко.Євросоюздлявідновлення діалогуз Білоруссюзажадавзвільнити всіхполітв'язнів, втомучислі щеодногоекс-кандидатавпрезидентиМиколуСтаткевича.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter