Лукашенко погрожує Заходу "взяттям заручників"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив в суботу, що звільнені опозиціонери знову опиняться у в'язниці.



Цеможестатися,якщоЗахід неприпинить"тиск" наБілорусію,передаєРадіоСвобода.



"Щеодинтиск, ітібандити,яківийшлинаволю, можутьповернутисязновувколонію", -сказавЛукашенкожурналістам.Віндодав,що якщовипущенінаволюопозиціонери"брязкатимутьязиками", їхзновуув'язнять.



Тиждень томууказомЛукашенка булизвільненіколишнійкандидатвпрезидентиБілорусінавиборах 2010року АндрійСанніков ікоординаторгромадянськоїкампанії "ЄвропейськаБілорусь"ДмитроБондаренко.Євросоюздлявідновлення діалогуз Білоруссюзажадавзвільнити всіхполітв'язнів, втомучислі щеодногоекс-кандидатавпрезидентиМиколуСтаткевича.





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