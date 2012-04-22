Росія і Китай почали спільні військово-морські навчання
19:11, 22 квітня 2012Світ
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Росія і Китай почали спільні військово-морські навчання, які триватимуть до 27 квітня.
Уманеврах, які стартувалисьогоднівЖовтомуморі,задіяно понад20кораблівдвохкраїн.Кораблізі складуросійськогоТихоокеанськогофлотуприбуливчоравпорткитайськогомістаЦиндао.
ЯкзазначаєІТАР-ТАСС, Росіяі Китайпроводятьспільніморські навчаннярегулярно.Найбільшмасштабнізнихзаостаннє десятиліттябулиорганізованів 2005році.
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