Росія і Китай почали спільні військово-морські навчання

Росія і Китай почали спільні військово-морські навчання, які триватимуть до 27 квітня.

Уманеврах, які стартувалисьогоднівЖовтомуморі,задіяно понад20кораблівдвохкраїн.Кораблізі складуросійськогоТихоокеанськогофлотуприбуливчоравпорткитайськогомістаЦиндао.



ЯкзазначаєІТАР-ТАСС, Росіяі Китайпроводятьспільніморські навчаннярегулярно.Найбільшмасштабнізнихзаостаннє десятиліттябулиорганізованів 2005році.

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