За даними опитувань, Саркозі програв перший тур

Як передає агентство Франс Прес з посиланням на дані кількох інститутів з вивчення громадської думки, в першому турі сьогоднішніх виборів Олланд набирає 28-29% і обходить Саркозі, який набирає 25-26%.

Таким чином, за даними дослідницьких інститутів, вони і виходять у другий тур виборів.

За інформацією соціологічного інституту CSA, лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен набирає 17% і випереджає лідера "Лівого фронту" Жан-Люка Меланшона.

Голосування в більшості виборчих дільниць Франції завершилося о 18.00 (19.00 по Києву), у великих містах, зокрема в Парижі і в паризькому регіоні - о 20.00 за місцевим часом.

За французьким законодавством, оприлюднення будь-яких результатів голосування донині заборонене і карається штрафом у розмірі понад 3, 5 тисяч євро. Проте швейцарські ЗМІ раніше оприлюднили свої дані, одержані від неназваних інститутів. Агентство Франс Прес теж вирішило повідомити клієнтам інформацію, якою воно володіє, не поширюючи її для широкої публіки.