США та Афганістан домовилися про військову співпрацю
05:00, 23 квітня 2012Світ
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США та Афганістан домовилися про військову співпрацю, передає Reuters.
Повідомляється,що новийдоговірвстановлюєрольСША вАфганістаніпісля виведеннябільшоїчастини військз країнив 2014році.
Угода булапідписана 22квітня вКабуліпіслядекількохмісяцівпереговорів.
"Схваленийобомасторонамиваріантдокументапередбачає створенняміцногофундаментудлярозвиткурегіону іміжнародногоспівробітництва"- повідомиливспільній заявіпідписалидоговірпредставникисторін: посолСША ДевідКрокеріглаванаціональноїбезпекиАфганістануРангірДадфарСпанта.
Деталіугодипоки неповідомляються,проте ранішесталовідомо, що СШАплануютьнадати Афганістануфінансовупідтримкуврозмірі 3млрд дол, зауважуєРосБізнесКонсалтинг.
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