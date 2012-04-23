США та Афганістан домовилися про військову співпрацю

США та Афганістан домовилися про військову співпрацю, передає Reuters.

Повідомляється,що новийдоговірвстановлюєрольСША вАфганістаніпісля виведеннябільшоїчастини військз країнив 2014році.



Угода булапідписана 22квітня вКабуліпіслядекількохмісяцівпереговорів.



"Схваленийобомасторонамиваріантдокументапередбачає створенняміцногофундаментудлярозвиткурегіону іміжнародногоспівробітництва"- повідомиливспільній заявіпідписалидоговірпредставникисторін: посолСША ДевідКрокеріглаванаціональноїбезпекиАфганістануРангірДадфарСпанта.



Деталіугодипоки неповідомляються,проте ранішесталовідомо, що СШАплануютьнадати Афганістануфінансовупідтримкуврозмірі 3млрд дол, зауважуєРосБізнесКонсалтинг.

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