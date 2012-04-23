У Москві підбили підсумки "сніжної революції"
05:27, 23 квітня 2012Світ
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Кілька десятків людей зібралися вчора на громадянську конференцію, присвячену підсумкам так званої «сніжної революції».
"Сніжною революцією" назвали організатори акції протестів у Росії після парламентських і президентських виборів
Такорганізаториконференціїназвалисеріюпротестнихакцій, що пройшлиповсійРосії післяпарламентськихі президентськихвиборів.
ЯкповідомляєРадіоСвобода, обговорювалисятакож імайбутнімітингипротесту, заплановані напочаток травня.
Конференціябулаорганізованаврамках«Білоготижня».Їїпідготувалируху «Солідарність», «Біластрічка»,«Опірстріт-арт»і група«ЗаРосіюбезПутіна»у соціальніймережіFacebook.
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