У Москві підбили підсумки "сніжної революції"

05:27, 23 квітня 2012
Світ
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Кілька десятків людей зібралися вчора на громадянську конференцію, присвячену підсумкам так званої «сніжної революції».

Такорганізаториконференціїназвалисеріюпротестнихакцій, що пройшлиповсійРосії післяпарламентськихі президентськихвиборів.

ЯкповідомляєРадіоСвобода, обговорювалисятакож імайбутнімітингипротесту, заплановані напочаток травня.

Конференціябулаорганізованаврамках«Білоготижня».Їїпідготувалируху «Солідарність», «Біластрічка»,«Опірстріт-арт»і група«ЗаРосіюбезПутіна»у соціальніймережіFacebook.

 

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