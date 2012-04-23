Білорусь не пустила до себе польського сенатора

Інцидент стався на білорусько-польському прикордонному переході «Кузниця - Брузги» вранці 22 квітня, повідомляє «Польське агентство друку».

«Сенатор їхав з дипломатичним паспортом, у який співробітники білоруської погранслужби поставили печатку «в'їзд заборонено», - сказав агентству заступник директора кабінету спікера Сенату Польщі Здзіслав Іваніцькі.

За його словами, С.Гогач мав бути присутнім у Гродно на фіналі диктанту з польської мови з участю білоруських поляків. Один з обов'язків польського Сенату – турбота про поляків зарубіжжя.

З.Іваніцькі зазначив, що 23 квітня можлива реакція уряду Польщі на цей інцидент.

Як повідомляв УНІАН, подібний випадок стався 21 лютого, коли шість членів комісії Сейму із зв'язків з поляками зарубіжжя прямували в Гродно для зустрічі з представниками не визнаного білоруською владою Союзу поляків. На прикордонпереході «Кузниця - Брузги» депутатам було відмовлено у в'їзді без пояснення причин і незважаючи на наявність у них дипломатичних паспортів.