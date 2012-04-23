Польща частково закриє кордон для європейців на час Євро

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Яцек Ціхоцький, який запевнив, що введення контролю не ускладнить перетин польського кордону.

Польська прикордонна служба планує під час Євро-2012 вибірково контролювати осіб, які приїжджатимуть до Польщі з інших держав Шенгенської зони.

"Згідно з планом, під час тимчасового відновлення прикордонного контролю наземний кордон можна буде перетнути у визначених місцях. В аеропортах перевірятимуться особи з окремих авіарейсів з країн Шенгену, а у морських портах - пасажири окремих рейсів", - зазначила прес-служба міністерства.

Міністр зауважив, що вибірковий контроль здійснюватимуть мобільні групи прикордонників, котрі перевірятимуть документи в осіб, які перетинають кордон з Німеччиною, Чехією, Словаччиною та Литвою з 4 червня до 1 липня 2012 року.

МВС пояснило необхідність тимчасового відновлення контролю на кордоні намірами не допустити в'їзду в країну осіб, котрі можуть становити загрозу для безпечного проведення Євро-2012. "Перевірятися будуть окремі особи на підставі аналізу ризиків та інформації переданих службами інших держав", - зазначила прес-служба.

Міністерство нагадало, що громадяни Євросоюзу та держав Шенгенської зони для перетину польського кордону повинні мати при собі посвідчення особи або паспорт, а громадяни інших держав, крім паспорту, візу або інший документ, що надає право на перебування у Польщі.

Як повідомляв УНІАН, польська прикордонна служба очікує приїзду до Польщі на Євро-2012, матчі якого відбуватимуться у чотирьох польських та чотирьох українських містах, від 500 тис. до 1 млн. уболівальників.