Путін прийняв відставку уряду Росії

Президент Росії Володимир Путін прийняв відставку уряду. Він подякував Михайлові Фрадкову за досягнуті результати в роботі і доручив йому виконувати обов`язки прем`єр-міністра до схвалення Держдумою кандидатури нового глави уряду.

Прем`єр-міністр Михайло Фрадков звернувся до президента РФ з проханням про відставку уряду, передає телеканал "Вести". З таким проханням він виступив на зустрічі в Кремлі. Він обгрунтував своє рішення “наближенням великих політичних подій у країні та своїм бажанням надати президентові Росії повну свободу вибору рішень, включаючи кадрові".