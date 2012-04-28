Лист скрипаля з Титаніка пішов з молотка у Британії

09:28, 28 квітня 2012
Світ
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Останній лист керівника оркестру корабля «Титанік» продали в Британії. 

Титанік Скрипаль
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», місцева преса пише, що ціна цього лота перевищила 150 тисяч доларів.

Автор послання – скрипаль Уоллес Хартлі – прославився тим, що попросив музикантів свого невеликого оркестру грати музику на палубі, поки судно занурювалося під воду.

Таким чином він намагався заспокоїти пасажирів. Лист скрипаль відправив з ірландського порту за чотири дні до катастрофи в Атлантиці.

 Вона забрала життя 1.5 тисячі пасажирів і самого У.Хартлі.

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