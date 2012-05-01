Медведєв із Путіним на Першотравень випили пивця із воблою

Величезна кількість людей пришла з повітряними кулями, квітами, прапорами, прапорцями профспілок, "Єдиної Росії", "Молодої гвардії ЄР", табличками з назвами підприємств і міст, повідомляє РІА «Новости».

У першотравневій демонстрації взяли участь близько 120 тисяч людей.

Президент РФ Дмитро Медведєв і обраний глава держави, прем'єр-міністр Володимир Путін прибули на Манежну площу, де приєдналися до демонстрантів і взяли участь в святковій ході, присвяченій Дню Весни і Праці.

Для демонстрантів грав оркестр, багато учасників ходи співали.

Учасники демонстрації побажали керівникам Росії успіхів у роботі. Одна з містянок запитала Медведєва і Путина, як їм вдається при такому складному графіку залишатися в прекрасній фізичній формі. "Працювати треба більше!" - поділився рецептом Путін.

Після демонстрації профспілок вони приїхали в пивбар "Жигулі" на Арбаті, де до їх приходу вже був накритий стіл з воблою, чіпсами, горішками, осетинськими пирогами, раками і фірмовим пивом.

Бар був відкритий для всіх охочих, але, бачачи кортеж, що вишикувався перед входом, мало хто з перехожих наважувався увійти.